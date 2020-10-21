Врач Андрей Тяжельников рассказал, сколько можно носить многоразовую маску

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21 октября 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Маска. Фото: pixabay.com

Любую защитную маску – и одноразовую, и многоразовую – не стоит носить целый день. Об этом рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В интервью радио Sputnik Тяжельников отметил: одноразовые медицинские маски надо менять раз в 2-3 часа и утилизировать их. Это общий совет для всех, кто хочет обезопасить себя и окружающих от вирусных инфекций. Многоразовые же средства защиты могут служить дольше, потому что их можно обрабатывать и использовать снова.

«Если вы целый день находитесь в людных местах, то лучше иметь несколько многоразовых масок, и в течение дня их тоже менять, и обязательно в конце дня термически обрабатывать такие маски», - посоветовал эксперт.

При этом медик напомнил, что, если предстоит выходить надолго, то стоит брать с собой несколько масок. Особенно это касается людей, у которых раздражены дыхательные пути. Разумеется, тем, у кого диагностирован или подозревается коронавирус, выходить из дома нельзя.

Ранее сообщалось: в США за минувшие сутки выявили более 60 тысяч случаев заражения COVID-19.