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В США за минувшие сутки выявили более 60 тысяч случаев заражения COVID-19

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В США за минувшие сутки выявили более 60 тысяч случаев заражения COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Более 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Известно:  за последние 24 часа врачи выявили 60 315 зараженных людей и еще 933 летальных исхода в регионе.

Днем ранее эти показатели составляли 58 387 и 445 соответственно.

Всего в США с начала эпидемии коронавирусом нового типа заразились более 8,2 миллиона человек, умерли 221 083 пациента с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.

Ранее сообщалось: врач Александр Мясников назвал четыре типа коронавируса.

ЕЧ

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