В США за минувшие сутки выявили более 60 тысяч случаев заражения COVID-19
21 октября 2020, 15:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Более 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Известно: за последние 24 часа врачи выявили 60 315 зараженных людей и еще 933 летальных исхода в регионе.
Днем ранее эти показатели составляли 58 387 и 445 соответственно.
Всего в США с начала эпидемии коронавирусом нового типа заразились более 8,2 миллиона человек, умерли 221 083 пациента с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.