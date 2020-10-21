В США за минувшие сутки выявили более 60 тысяч случаев заражения COVID-19

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21 октября 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Более 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Известно: за последние 24 часа врачи выявили 60 315 зараженных людей и еще 933 летальных исхода в регионе.

Днем ранее эти показатели составляли 58 387 и 445 соответственно.

Всего в США с начала эпидемии коронавирусом нового типа заразились более 8,2 миллиона человек, умерли 221 083 пациента с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.

Ранее сообщалось: врач Александр Мясников назвал четыре типа коронавируса.