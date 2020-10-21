Врач Александр Мясников назвал четыре типа коронавируса

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21 октября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Врач Александр Мясников рассказал о четырех типах заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно классификации медика, коронавирус нового типа переносится пациентами по нескольким сценариям:

1) бессимптомное течение болезни

2) COVID-19, сопровождающийся симптомами ОРЗ;

3) осложнения в виде нетяжелой пневмонии;

4) агрессивная форма вируса с тяжелой пневмонией.

По словам Мясникова, четвертый вариант особенно опасен в случае наличия у человека хронических заболеваний.

За минувшие сутки в России коронавирус нашли у 15 700 жителей. Общее число заболевших превысило 1,4 миллиона. Умерли 24 952 пациента, более миллиона человек выздоровели.

Ранее сообщалось: в Тунисе заканчиваются койки из-за коронавирусных больных.