В Тунисе заканчиваются койки из-за коронавирусных больных

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21 октября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В тунисских государственных больницах назревает кризис. Отделения интенсивной терапии заполнены на 80 процентов. Там заканчиваются койки. На планету, тем временем, уже обрушилась вторая волна коронавируса.

Резкий всплеск коронавируса вызвал проблемы в системе здравоохранения Туниса. В больницах уже не остается мест для больных Covid-19.

«Койки в отделениях интенсивной терапии тунисских государственных больниц заполнены примерно на 80% из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом», — заявил министр здравоохранения Туниса Фузи Мехди: «Ситуация критическая. В Тунисе имеется всего 181 койка интенсивной терапии, из которых 145 используются пациентами»

Как и весь мир, Тунис поглотила пандемия. На первом этапе местным медикам удалось сдержать эпидемию. Но сейчас страну накрыла вторая волна.

Власти уже ввели комендантский час в столице Туниса. Эксперты ожидают новую волну ограничений. Однако правительство пока от этих мер отказывается. В стране уже начался кризис. Экономика в этом году, ожидается, сократится на 7 процентов. Кроме того, прогнозируется увеличение дефицита бюджета в два раза.