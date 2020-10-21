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21 октября 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

У министра здравоохранения Бразилии Эдуарда Пазуэллы выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

После поставленного врачами диагноза глава бразильского Минздрава ушел на карантин.

О том, что Эдуард Пазуэлла заразился коронавирусом, передало информационное агентство Estadão. Данную информацию подтвердил помощник министра, - передает RT.

Несколько дней назад Бразилия занимала третье место по числу максимально зараженных коронавирусом после США и Индии. В Бразилии заразились более пяти миллионов человек - пожилые люди, онкобольные, инвалиды тяжёлой стадии и те, у кого слабый иммунитет.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заразился коронавирусом.