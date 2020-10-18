«Уханьская пробирка» против Южной Америки. Бразилия продолжает свою борьбу с коронавирусом

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18 октября 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры по противодействию вирусу, Бразилия всё ещё занимает третье место по количеству заражённых.

На сегодня число заболевших там превышает 5 миллионов человек. Точная цифра – 5 224 821. 153 730 пациентов умерли от осложнений. В основном это пожилые люди, онкобольные, инвалиды тяжёлой стадии и те, у кого слабый иммунитет. Также страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сутки в Бразилии выявляется, как минимум, до 25 000 человек. Буквально недавно было выявлено до 31 000 случаев заражения. Вирус распространяется довольно быстро. Но к счастью, растёт и количество выздоровевших. Оправившихся от «уханьской пробирки» уже больше 4 с половиной миллионов (4 635 315).

Президент и верховное правительство Бразилии уже давно не рассуждают о коронавирусе, как о «лёгкой простуде» или «обыденном гриппе». Никто даже не заикается об отсутствии опасности и не рассказывает всем ни про какие преувеличения. Жаир Болсонару даже сам умудрился заразиться «ковидом», но вскоре успешно оправился от недомоганий. Местные жители до сих пор порицают власть за её халатность и безрассудство в самом начале пандемии. По мнению населения, президент должен был с самого начала прислушаться ко всем странам мира и максимально чётко отреагировать на сложившуюся ситуацию.