Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Глава УПЦ КП Филарет заявил о вине большинства жителей Донбасса в войне на востоке Украины

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Глава УПЦ КП Филарет заявил о вине большинства жителей Донбасса в войне на востоке Украины
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На большинстве жителей Донбасса лежит вина за вооруженный конфликт на востоке Украины, который начался весной 2014 года. С соответствующим заявлением выступил Филарет, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По словам священнослужителя, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», проживающие в Донбассе люди виноваты в том, что отступили от Бога и «начали вот эту борьбу».

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах отечественных сетевых СМИ появился материал, где предсказывается возможный удар России по украинским объектам для производства оружия массового уничтожения, если Киев решит вернуть себе ядерный статус.

ДЦ

В мире

Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением

Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением

Возможное нападение Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР является для Российской Федерации «красной линией», перехода которой Москва не допустит. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью