Глава УПЦ КП Филарет заявил о вине большинства жителей Донбасса в войне на востоке Украины
21 октября 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]
На большинстве жителей Донбасса лежит вина за вооруженный конфликт на востоке Украины, который начался весной 2014 года. С соответствующим заявлением выступил Филарет, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата.
По словам священнослужителя, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», проживающие в Донбассе люди виноваты в том, что отступили от Бога и «начали вот эту борьбу».
Ранее сегодня сообщалось, что на страницах отечественных сетевых СМИ появился материал, где предсказывается возможный удар России по украинским объектам для производства оружия массового уничтожения, если Киев решит вернуть себе ядерный статус.
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