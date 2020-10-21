«ПолитРоссия»: если Украина решит вернуть ядерный статус, Москва может уничтожить объекты для производства этого оружия
21 октября 2020, 13:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Если Украина решит снова стать ядерной державой, Российская Федерация может уничтожить объекты для производства этого оружия на территории соседней страны. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.
Издание «ПолитРоссия» пишет со ссылкой на источник в израильских спецслужбах, что Москва не позволит Киеву начать разработку и создание собственного арсенала оружия массового поражения. По словам источника, РФ может уничтожить соответствующие украинские объекты. Вероятно, это произойдет при негласном одобрении западных лидеров, так как они не заинтересованы в появлении ядерных боеголовок в центре Европы.
Ранее в среду сообщалось, что эксперт Анатолий Вассерман предрек вмешательство России в ситуацию в Донбассе, если Украина нападет на непризнанные ДНР и ЛНР.
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