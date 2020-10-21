Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением
21 октября 2020, 11:12[ «Аргументы Недели» ]
Возможное нападение Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР является для Российской Федерации «красной линией», перехода которой Москва не допустит. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.
Как отметил эксперт, в случае атаки Киева на республики Донбасса Россия вмешается в ситуацию, но не прямым вторжением. По словам Вассермана, ставшего собеседником авторов YouTube-канала «Голос правды», в распоряжении руководства РФ есть «много других достаточно эффективных средств».
Ранее в среду сообщалось, что Евгений Червоненко, экс-депутат Рады, высказал точку зрения, согласно которой размещение иностранных баз «превратит Украину в пылающий огонь войны».
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