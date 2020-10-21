Экс-депутат Рады Червоненко: размещение иностранных баз «превратит Украину в пылающий огонь войны»
21 октября 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
Пятый вопрос в грядущем опросе населения Украины подразумевает размещение на территории страны иностранных военных баз. Соответствующую точку зрения озвучил Евгений Червоненко, бывший депутат Верховной Рады.
По словам экс-парламентария, процитированного «ПолитНавигатором», создание иностранных баз «превратит Украину в пылающий огонь войны». Российская Федерация не может допустить размещения подобных объектов в соседней стране по соображениям национальной безопасности, полагает Червоненко.
В день местных выборов, которые намечены на 25 октября, на Украине пройдет опрос граждан. Пятый его вопрос касается необходимости выполнения Будапештского меморандума государствами-гарантами.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Резников, украинский вице-премьер, отвел на полноценную реинтеграцию Донбасса не менее 25 лет.
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