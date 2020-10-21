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Экс-депутат Рады Червоненко: размещение иностранных баз «превратит Украину в пылающий огонь войны»

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-депутат Рады Червоненко: размещение иностранных баз «превратит Украину в пылающий огонь войны»
Участник учений НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

Пятый вопрос в грядущем опросе населения Украины подразумевает размещение на территории страны иностранных военных баз. Соответствующую точку зрения озвучил Евгений Червоненко, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, процитированного «ПолитНавигатором», создание иностранных баз «превратит Украину в пылающий огонь войны». Российская Федерация не может допустить размещения подобных объектов в соседней стране по соображениям национальной безопасности, полагает Червоненко.

В день местных выборов, которые намечены на 25 октября, на Украине пройдет опрос граждан. Пятый его вопрос касается необходимости выполнения Будапештского меморандума государствами-гарантами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Резников, украинский вице-премьер, отвел на полноценную реинтеграцию Донбасса не менее 25 лет.

ДЦ

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