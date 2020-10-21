Экс-депутат Рады Олейник сравнил заявление Зеленского по Донбассу с «гнилой морковкой»

Аргументы Недели → В мире 13+

21 октября 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: Владимир Зеленский, Facebook

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о реинтеграции Донбасса. По его словам, выступление носило «пропагандистский характер».

«Дать сигнал Донбассу о том, что они, мол, "идут с добром, с миром, с экономикой". Все это пустое … Зеленский поставил лошадь впереди телеги: еще мира нет, а он уже говорит о свободной экономической зоне и развитии Донбасса. Может быть, сначала мир? Но он ничего не сказал, что сделает для мира. С другой стороны, он предложил какой-то абсурдный вариант амнистии. Это такая гнилая морковка: мол, мы тут пытаемся придумать что-нибудь, а вы проголосуйте пока», - высказал он в эфире радио Sputnik.

Олейник отметил, что слова Зеленского ничего общего не имеют с решением проблем Донбасса, в частности c миром в регионе. Он считает, что украинский лидер сам не понял смысл и значение сказанного.

Ранее глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре компонента реинтеграции Донбасса.