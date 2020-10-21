Кравчук назвал четыре компонента реинтеграции Донбасса
21 октября 2020, 07:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости принять законы о реинтеграции Донбасса. При этом политик назвал четыре компонента, которые следует туда включить.
Кравчук отметил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и в него обязательно должно войти прекращение военных действий в регионе, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование там исполнительной власти и принятие пакета экономических законов.
«Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», - пояснил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проекта законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса.
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