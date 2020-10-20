Зеленский заявил, что готовится пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса
20 октября 2020, 12:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодня в ходе послания к Верховной раде заявил о подготовке проекта законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса.
Украинский президент уточнил, что среди них будет также закон об амнистии. «Но амнистия будет только тем, у кого руки не в крови», - подчеркнул Зеленский. Кроме того, он выступил с призывом ввести таможенные и налоговые льготы для подконтрольной Киеву части территории Донбасса.
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