Зеленский заявил, что готовится пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса

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20 октября 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодня в ходе послания к Верховной раде заявил о подготовке проекта законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса.

Украинский президент уточнил, что среди них будет также закон об амнистии. «Но амнистия будет только тем, у кого руки не в крови», - подчеркнул Зеленский. Кроме того, он выступил с призывом ввести таможенные и налоговые льготы для подконтрольной Киеву части территории Донбасса.

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