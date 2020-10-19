Сергей Кривонос: ВСУ готовы отвоевывать Донбасс хоть сегодня

Аргументы Недели → Армия 13+

19 октября 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины уже полностью подготовлены к наступлению в Донбассе и в случае, если Зеленский решится на это успех войскам ВСУ обеспечен, - заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности (СНБО) Украины Сергей Кривонос в интервью в интервью изданию «Обозреватель». Об этом сообщает портал EAD.

Этот украинский генерал абсолютно убежден в том, что если такой приказ поступит от главнокомандующего и президента, то он непременно будет успешно выполнен Вооруженными силами Украины (ВСУ). У Сергея Кривоноса хороший послужной список, не было никаких негативный явлений за всю его военную карьеру. Кстати, в боевых действиях он также зарекомендовал себя только с позитивной стороны. Но столь бравурные, шапкозакидательские заявления конечно же не красят никого. Тем боле, что сам Кривонос признает необходимость улучшать вооружение ВСУ.

В словах этого генерала много лжи, во-первых, это касается полной готовности украинской армии наступать в Донбассе. Во-вторых, он божится, что нынешняя власть Незалежной напрягает все силы ради предоставления ВСУ современных вооружений и техники. На деле - далее, чем это было сделано при Порошенко практически ничего не развивалось в ВСУ. Сейчас Киев уделяет внимание своим Вооруженным силам по остаточному принципу.

Впрочем, сам Кривонос вынужден признать, что улучшения на текущий момент требуют подразделения радиоэлектронной борьбы, разведка, силы противовоздушной обороны, авиация. Названы архиважные сегменты Вооруженных сил, развитие которых должно учитываться в первую очередь при планировании военного строительства. Даже совершенно не сведущий в военной тематике корреспондент EAD и тот заметил, что в речах Кривоноса есть явные нестыковки.

«Стоит заметить, что из этих довольно противоречивых заявлений довольно трудно понять, чем именно украинская армия должна заниматься в первую очередь.

То ли ей стоит немедленно начать победное наступление на «сепаратистов» и «оккупантов» на Донбассе, то ли все же обождать до тех пор, пока улучшится вооружение, разведка, ПВО и авиация», - подчеркнул он и, как всегда, попал пальцем в небо. Дело в том, что генерал Кривонос сейчас попросту прикрывает безделье свое и своих коллег по СНБО, пускается в пространные заявления, надувает щеки – короче изображает кипучую деятельность. Его изворотливости - диву даешься. Чем он там занимается, вместо того чтобы пошагово решать конкретные задачи военного строительства – одному богу известно. Наверное, как и все дорвавшиеся до власти в Незалежной стремиться пополнить свое благосостояние.

Что касается его риторики. О полноправном членстве Украины в НАТО говорят давно, и никто в это уже не верит. Но Кривонос с упорством, достойным лучшего применения, продолжает талдычить о возможности реализации данного проекта. Из его пространных размышлений следует, что это самое «членство» необходимо «рассматривать с разных точек зрения — и с экономической, и с политической, важно не только создать экономические ресурсы для вступления страны в НАТО, но и подготовить политиков к реальности такого шага» (цитирую EADaily). Конечно же армия Незалажной должна превратиться в копию американской (поскольку таковая является образцом для НАТО) в организации, вооружении и вообще во всем вплоть до мелочей. Благое намерение, только у Киева на это нет денег и никогда не будет (их едва хватает на покрытие личных нужд высокопоставленных особ). Прочие спекуляции на эту тему и яйца выеденного не стоят. Максимум на что может рассчитывать ВСУ, так это на роль пушечного мяса в военных замыслах Вашингтона.