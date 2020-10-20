Трамп перед выборами вновь заявил о военной мощи США: «У нас гиперзвуковые ракеты, корабли, танки, невероятные истребители F-35»

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20 октября 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: twitter.com/realDonaldTrump

Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на предвыборных митингах, не перестает хвалиться военной мощью США.

В преддверии президентских выборов глава Белого дома всякий раз заявляет, что Россия и Китай «завидуют» Штатам, у которых «на стадии разработки есть очень много интересного», в том числе гиперзвуковая ракета, которая будет лететь «в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета», - сообщает kp.ru.

В понедельник, 19 октября, выступая в штате Аризона,Трамп снова заявил, что у американцев – лучшие в мире оружие, военная техника и гиперзвуковые ракеты, а все остальные страны им завидуют.

По словам Трампа, США вложили 2,5 триллиона долларов в развитие вооруженных сил, обновили ядерный арсенал до уровня, которого даже близко никто еще не достигал». Трамп хвастал «новыми гиперзвуковыми ракетами, снарядами, кораблями, танками, невероятными истребителями F-35, новыми танкерами». Он убежден, что Россия и Китай завидуют США.

Месяц назад Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие благодаря тому, что получила от администрации его предшественника Барака Обамы секретную информацию о разработке подобных ракет в Штатах.

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что США необходимо сосредоточиться на поддержании мира, прекратить угрозы и перестать «бахвалиться, как уличные пацаны», «суперпушкой».

Американский журнал "Air Force Magazine" в материале , посвященном программе ВВС США по модернизации стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress, впервые сообщил официальные характеристики американской перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW, создаваемой корпорацией Lockheed Martin и которая должна стать первым образцом гиперзвукового оружия на вооружении ВВС США.