Cенатор Джабаров прокомментировал статью про америанскую «суперпушку»: «США опускаются до бахвальства уличных пацанов»

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19 октября 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Владимир Джамбаров, фото из открытых источников

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что США необходимо сосредоточиться на поддержании мира, прекратить угрозы и перестать «бахвалиться, как уличные пацаны», «суперпушкой».

Статью о том, что Пентагон примет на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая способна обстреливать из Северного моря «цели на западе России и даже Москву», опубликовало издание «Popular Mechanics».

По мнению сенатора, России не стоит бояться хваленой американской пушки, про которую они рассказывают. «Ну покажите, как мы в своё время показали калибры, другие виды техники. У нас есть пушка, которая достигает Вашингтона в два раза быстрее, и что?» - сказал политик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров назвал несерьезными разговоры США о том, как разбомбить Москву и призывает США понять, что они играют с огнём. «Нельзя постоянно дёргать за воз, рано или поздно это может аукнуться» - подчеркнул политик.