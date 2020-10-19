Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Cенатор Джабаров прокомментировал статью про америанскую «суперпушку»: «США опускаются до бахвальства уличных пацанов»

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Cенатор Джабаров прокомментировал статью про америанскую «суперпушку»: «США опускаются до бахвальства уличных пацанов»
Владимир Джамбаров, фото из открытых источников

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что США необходимо сосредоточиться на поддержании мира, прекратить угрозы и перестать «бахвалиться, как уличные пацаны», «суперпушкой».

Статью о том, что Пентагон примет на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая способна обстреливать из Северного моря «цели на западе России и даже Москву», опубликовало издание «Popular Mechanics».

По мнению сенатора, России не стоит бояться хваленой американской пушки, про которую они рассказывают. «Ну покажите, как мы в своё время показали калибры, другие виды техники. У нас есть пушка, которая достигает Вашингтона в два раза быстрее, и что?» - сказал политик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров назвал несерьезными разговоры США о том, как разбомбить Москву и призывает США понять, что они играют с огнём. «Нельзя постоянно дёргать за воз, рано или поздно это может аукнуться» - подчеркнул политик.

ИЧ

В мире

Депутат Рады Кузьмин: Украина может стать полем боя России и США из-за полетов американских бомбардировщиков

Депутат Рады Кузьмин: Украина может стать полем боя России и США из-за полетов американских бомбардировщиков

Украина рискует превратиться в поле боя между Россией и Соединенными Штатами из-за полетов американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Соответствующую точку зрения высказал Ренат Кузьмин, депутат Рады.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью