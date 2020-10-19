«Popular Mechanics» сообщило о новой американской пушке, которая сможет «обстреливать Москву»

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19 октября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

военные, фото: pixabay.com

ВС Соединённых Штатов примут на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая способна обстреливать из Северного моря «цели на западе России и даже саму Москву». Соответствующий материал опубликовало издание «Popular Mechanics».

Автор, отметил, что появление SLRC может возродить класс кораблей типа «Монтана», которые так и не были построены в годы Второй мировой войны.

«Из Северного моря "Монтана" могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна "Монтанa" в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане "Монтана", находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», - пояснил он.

О разработке «суперпушки» Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно зимой 2019 года. Кроме того, в сентябре Пентагон назвал работу над этим проектом приоритетной. Прототип разместили на военном полигоне Юма в Аризоне - до 2023-го здесь проведут серию испытаний.