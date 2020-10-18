Трамп похвастался «самым сильным» оружием в США, которому завидует Россия и Китай
18 октября 2020, 17:01[ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время речи в Висконсине рассказал о «самом сильном американском оружии», которое только производили в стране. Запись видеотрансляции опубликована на Youtube-канале «Real America's Voice News».
«Россия, Китай, Северная Корея и все другие государства мира нам завидуют. Мы надеемся, что никогда его не применим, но мы построим мир с позиции силы», - высказал он.
Однако, о каком именно оружии идет речь Трамп уточнять не стал.
Ранее Трамп уже заявлял о разработке новейшей военной техники в США, включая «супер-пупер быструю» ракету.
Позже он обвинил Россию в похищении технологии «супер-пупер» ракеты у администрации его предшественника Барака Обамы.
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