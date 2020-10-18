Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Трамп похвастался «самым сильным» оружием в США, которому завидует Россия и Китай

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп похвастался «самым сильным» оружием в США, которому завидует Россия и Китай
фото: Дональд Трамп, Facebook

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время речи в Висконсине рассказал о «самом сильном американском оружии», которое только производили в стране. Запись видеотрансляции опубликована на Youtube-канале «Real America's Voice News».

«Россия, Китай, Северная Корея и все другие государства мира нам завидуют. Мы надеемся, что никогда его не применим, но мы построим мир с позиции силы», - высказал он.

Однако, о каком именно оружии идет речь Трамп уточнять не стал.

Ранее Трамп уже заявлял о разработке новейшей военной техники в США, включая «супер-пупер быструю» ракету. 

Позже он обвинил Россию в похищении технологии «супер-пупер» ракеты у администрации его предшественника Барака Обамы.

БА

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью