Дональд Трамп заявил о разработке в США «супер-пупер» ракеты

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15 мая 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, Oliver Contreras/Keystone Press Agency

США создают новейшую военную технику, включая «супербыструю» ракету, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе церемонии представления в Белом доме флага недавно созданных Космических войск США.

Американский лидер сообщил, что ракета будет развивать в 17 раз большую скорость, чем скорость звука. "Я называю это супер-пупер-ракетой", - добавил Трамп и привел в сравнение Россию и Китай: "у России есть (ракеты в) пять раз (быстрее скорости звука), а Китай работает над (скоростью в) пять или шесть раз (выше)". Проект "супер-пупер ракеты", по словам президента США, только что получил добро.

Ранее Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса нового типа будет разработана уже до конца текущего года или даже раньше.