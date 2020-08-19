Белорусская оппозиция призвала власти страны немедленно начать переговоры

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19 августа 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

протесты, Белоруссия, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Координационный совет оппозиции призвал власти Белоруссии немедленно начать переговоры. Об этом говорится в резолюции, которая была принята советом по итогам первого заседания.

В резолюции указывается, что оппозиция считает единственным способом преодоления политического кризиса "немедленное начало переговоров и выработку механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов". "Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь", — говорится в документе.

Координационный совет требует признать состоявшиеся 9 августа выборы недействительными и провести новые.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Оппозиция прокомментировала обвинения Александра Лукашенко.