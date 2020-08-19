В Госдуме предсказали вхождение Белоруссии в состав России до конца 2020 года
19 августа 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]
В Государственной Думе предрекли вхождение Белоруссии в состав Российской Федерации до конца 2020 года. С соответствующим прогнозом выступил парламентарий Владимир Жириновский.
Как рассказал политик в своем Telegram-канале, он поспорил с одним из ведущих радиостанции «Эхо Москвы» на ящик пива на то, что Россия и Белоруссия объединятся до нового года. Также Жириновский разместил опрос, предложив пользователям мессенджера высказаться на тему предполагаемого слияния двух стран.
Ранее в среду сообщалось, что в Германии назвали Белоруссию последней преградой на пути Североатлантического альянса к государственным рубежам РФ.
Вилли Виммер, бывший заместитель министра обороны Германии, назвал Белоруссию последней преградой на пути НАТО к России.
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