Экс-замминистра обороны ФРГ назвал Белоруссию последней преградой на пути НАТО к России

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19 августа 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО, Slavomir Kubes / globallookpress.com

Белоруссия представляет собой последнюю преграду на пути Североатлантического альянса к границам Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Вилли Виммер, бывший заместитель министра обороны ФРГ.

Предполагаемое «падение» Белоруссии может быть равнозначно марш-броску к рубежам РФ, отметил Виммер в блоге на сайте world-economy.eu. Кроме того, экс-замглавы немецкого военного ведомства написал, что через Минск Москва должна быть «поставлена на американский поводок».

Ранее зарубежный аналитик Тим Эш заявил, что забастовка на «Беларуськалии» способна стать «смертельным ударом» по президенту бывшей советской республики Александру Лукашенко.