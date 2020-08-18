Назван вероятный срок разгрома Россией сил НАТО в случае их вторжения в Белоруссию
18 августа 2020, 11:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
Обозначен срок, за который Российская Федерация разгромит войска Североатлантического альянса в случае их нападения на Белоруссию. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет портал Avia.pro, последние заявления белорусских властей свидетельствуют о том, что на границе страны с Литвой сконцентрировано большое скопление сил НАТО. Если в альянсе решатся на вторжение в Белоруссию, армия РФ незамедлительно атакует наступающие подразделения, говорится в процитированном материале. Согласно прогнозу неназванного изданием аналитика, Россия разгромит части, задействованные в агрессии, за полтора часа.
Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-командир ополчения ДНР, предрек стратегический проигрыш Москвы в случае ввода российских войск в Белоруссию, где продолжаются акции протеста против президента Александра Лукашенко.
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