Стрелков предрек «огромный стратегический проигрыш» России в случае ввода войск в Белоруссию

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА DEITA.RU

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Введение российских войск в Белоруссию стало бы «огромным стратегическим проигрышем» для РФ. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР.

По словам Стрелкова, процитированного ИА DEITA.RU, переброска армейских подразделений РФ в Белоруссию, где продолжаются протесты оппозиции, возможна. При этом экс-министр выразил надежду на то, что данный сценарий не претворится в жизнь, так как он приведет к «огромному стратегическому проигрышу» Москвы.

Как отметил Игорь Стрелков, лучшим вариантом развития событий в соседней стране стала бы ситуация, при которой президент Александр Лукашенко подавил бы своими силами протесты, провел бы необходимые реформы и отправился бы после этого в отставку.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Александр Класковский назвал нового правителя Белоруссии в случае ухода Лукашенко с поста главы государства.