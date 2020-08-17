Аналитик назвал нового правителя Белоруссии в случае ухода из власти Лукашенко

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17 августа 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае ухода Александра Лукашенко с поста белорусского президента власть в бывшей советской республике перейдет к Роману Головченко, главе Совета министров. Об этом рассказал Александр Класковский, политический аналитик из Белоруссии.

По словам эксперта, ставшего собеседником «Московского комсомольца», Лукашенко будет держаться за свою должность до последнего. Перевыборы, на которых настаивает оппозиция, произойдут только в том случае, если президент уйдет в отставку. При таком варианте развития событий власть, согласно Конституции страны, перейдет к премьеру Роману Головченко, отметил Класковский.

Ранее российский эксперт Армен Гаспарян сообщил о подготовке Украины к гражданскому конфликту в соседней Белоруссии.