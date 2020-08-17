Политолог сообщил о подготовке Украины к возможной гражданской войне в Белоруссии
17 августа 2020, 17:08[ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины готовятся к возможной гражданской войне на территории Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Армен Гаспарян, российский политический эксперт.
Некоторое время назад стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский провел закрытое совещание с представителями силовых структур бывшей советской республики по поводу ситуации, сложившейся в Белоруссии. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Гаспаряна, в Киеве в настоящий момент продумывают варианты действий на случай начала в соседней стране гражданского конфликта.
Ранее сообщалось, что белорусский эксперт Кирилл Аверьянов-Минский предрек возможную гибель президента Александра Лукашенко.
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