Политолог сообщил о подготовке Украины к возможной гражданской войне в Белоруссии

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17 августа 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Акция белорусской оппозиции, Michal Kamaryt / globallookpress.com

Власти Украины готовятся к возможной гражданской войне на территории Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Армен Гаспарян, российский политический эксперт.

Некоторое время назад стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский провел закрытое совещание с представителями силовых структур бывшей советской республики по поводу ситуации, сложившейся в Белоруссии. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Гаспаряна, в Киеве в настоящий момент продумывают варианты действий на случай начала в соседней стране гражданского конфликта.

Ранее сообщалось, что белорусский эксперт Кирилл Аверьянов-Минский предрек возможную гибель президента Александра Лукашенко.