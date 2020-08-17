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Политолог сообщил о подготовке Украины к возможной гражданской войне в Белоруссии

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог сообщил о подготовке Украины к возможной гражданской войне в Белоруссии
Акция белорусской оппозиции, Michal Kamaryt / globallookpress.com

Власти Украины готовятся к возможной гражданской войне на территории Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Армен Гаспарян, российский политический эксперт.

Некоторое время назад стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский провел закрытое совещание с представителями силовых структур бывшей советской республики по поводу ситуации, сложившейся в Белоруссии. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Гаспаряна, в Киеве в настоящий момент продумывают варианты действий на случай начала в соседней стране гражданского конфликта.

Ранее сообщалось, что белорусский эксперт Кирилл Аверьянов-Минский предрек возможную гибель президента Александра Лукашенко.

ДЦ

В мире

Эксперт из Белоруссии предрек возможную гибель столкнувшегося с протестами Лукашенко

Эксперт из Белоруссии предрек возможную гибель столкнувшегося с протестами Лукашенко

Александра Лукашенко, столкнувшегося с массовыми протестами после выборов президента, может ждать гибель. С таким прогнозом в разговоре со СМИ выступил Кирилл Аверьянов-Минский, политолог из Белоруссии.

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