Белорусский политолог назвал возможные места для бегства Лукашенко в случае его свержения

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17 августа 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Кирилл Аверьянов-Минский, белорусский политолог, рассказал, куда может сбежать президент страны Александр Лукашенко в случае его свержения. По данному вопросу специалист высказался в беседе с российскими интернет-СМИ.

Аверьянов-Минский назвал в числе возможных мест для побега Лукашенко Китай и Венесуэлу. При этом эксперт выразил сомнение в том, что политика примут власти Российской Федерации. По словам аналитика, Лукашенко «много лет обманывал» Москву.

Ранее в понедельник сообщалось, что Сергей Поярков, украинский телеведущий, являющийся сторонником бывшего президента Петра Порошенко, спрогнозировал «поглощение» Белоруссии Россией в случае победы противников Александра Лукашенко.