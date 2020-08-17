Белорусский политолог назвал возможные места для бегства Лукашенко в случае его свержения
17 августа 2020, 15:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Кирилл Аверьянов-Минский, белорусский политолог, рассказал, куда может сбежать президент страны Александр Лукашенко в случае его свержения. По данному вопросу специалист высказался в беседе с российскими интернет-СМИ.
Аверьянов-Минский назвал в числе возможных мест для побега Лукашенко Китай и Венесуэлу. При этом эксперт выразил сомнение в том, что политика примут власти Российской Федерации. По словам аналитика, Лукашенко «много лет обманывал» Москву.
Ранее в понедельник сообщалось, что Сергей Поярков, украинский телеведущий, являющийся сторонником бывшего президента Петра Порошенко, спрогнозировал «поглощение» Белоруссии Россией в случае победы противников Александра Лукашенко.
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