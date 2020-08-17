Сторонник Порошенко предрек «поглощение» Белоруссии Россией в случае победы противников Лукашенко

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17 августа 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Акция белорусской оппозиции, Mateusz Slodkowski / globallookpress.com

Российская Федерация «поглотит» Белоруссию, если к власти в Минске придут противники президента Александра Лукашенко. С соответствующим прогнозом выступил украинский телеведущий Сергей Поярков, поддерживающий бывшего главу государства Петра Порошенко.

По словам Пояркова, белорусская оппозиция неопытна и не обладает навыками, необходимыми для политической деятельности. В случае победы оппонентов Лукашенко Москва воспользуется их некомпетентностью и произведет «аншлюс» республики, предсказал сторонник Порошенко в эфире своего видеоблога.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал о сорвавшемся плане украинских спецслужб заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию.