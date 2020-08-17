Сторонник Порошенко предрек «поглощение» Белоруссии Россией в случае победы противников Лукашенко
17 августа 2020, 15:24[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация «поглотит» Белоруссию, если к власти в Минске придут противники президента Александра Лукашенко. С соответствующим прогнозом выступил украинский телеведущий Сергей Поярков, поддерживающий бывшего главу государства Петра Порошенко.
По словам Пояркова, белорусская оппозиция неопытна и не обладает навыками, необходимыми для политической деятельности. В случае победы оппонентов Лукашенко Москва воспользуется их некомпетентностью и произведет «аншлюс» республики, предсказал сторонник Порошенко в эфире своего видеоблога.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал о сорвавшемся плане украинских спецслужб заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.