В Раде поведали о сорвавшемся плане СБУ заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию

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17 августа 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Приезд в Белоруссию россиян, задержанных там в конце июля по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам, был частью сорвавшейся операции Службы безопасности Украины. Об этом рассказал депутат Алексей Гончаренко, Верховной Рады.

По словам Гончаренко, в СБУ решили заманить на Украину бойцов ЧВК Вагнера, принимавших участие в военном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сотрудники спецслужбы под видом представителей работодателя наняли граждан России якобы для выполнения задач на территории Южной Америки. Как поведал парламентарий, для наемников «разработали маршрут Минск – Стамбул и дальше до Венесуэлы».

Согласно замыслу киевской стороны, направлявшийся в Турцию самолет должен был приземлиться на Украине. В этом случае россиян арестовала бы СБУ.

Бойцы ЧВК не вылетели из Белоруссии, так как операцию «кто-то слил», отметил Алексей Гончаренко в эфире своего видеоблога.

Ранее сообщалось, что эксперт Владимир Пастухов предрек катастрофу в случае ввода войск РФ в Белоруссию.