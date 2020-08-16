Сын Лукашенко и генпрокурор извинились перед задержанными в Белоруссии россиянами

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Один из сыновей белорусского президента Александра Лукашенко и генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк принесли свои извинения россиянам, которых задержали под Минском перед выборами и объявили бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Эту информацию сообщил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах. Сын Лукашенко и генпрокурор встретились с россиянами в актовом зале правительственной резиденции перед их освобождением и отправкой на родину 14 августа, - сообщает издание lenta.ru. Кто из сыновей Лукашенко говорил с «боевиками», не уточняется. У президента Белоруссии Александра Лукашенко три сына: взрослые Виктор и Дмитрий и Николай - школьник.

33 россиян задержали в Минске 29 июля. Власти назвали их членами ЧВК Вагнера и обвиняли в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов.

После разбирательств 32 россиянина отпустили и отправили в Россию. У одного мужчины оказался белорусский паспорт. Его оставили в Минске.