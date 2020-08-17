Аналитик предрек катастрофу в случае ввода войск РФ в Белоруссию для помощи Лукашенко
17 августа 2020, 13:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Эхо Москвы»
Вероятность того, что Российская Федерация перебросит свои войска на территорию Белоруссии для помощи президенту Александру Лукашенко, достаточно высока. Соответствующую точку зрения высказал Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа в Лондоне.
Как отметил аналитик, Лукашенко, столкнувшийся с массовыми протестами после выборов главы государства, не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей «революционной ситуацией». Возможное введение войск РФ для помощи белорусскому лидеру приведет к катастрофе, предсказал Пастухов.
Ранее сообщалось, что эксперт Олег Матвейчев назвал «идеальный» для России сценарий развития событий в соседнем государстве.
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