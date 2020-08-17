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«Идеальный» для России вариант развития событий в Белоруссии назвал эксперт

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

«Идеальный» для России вариант развития событий в Белоруссии назвал эксперт
Акция белорусской оппозиции, Cezary Kowalski / globallookpress.com

Отечественный политический консультант Олег Матвейчев обозначил «идеальный» для Российской Федерации сценарий развития событий в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули массовые протесты. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

По словам Матвейчева, процитированного изданием «Репортер», «идеальным» является вариант, при котором «какой-то генерал придушит» президента Александра Лукашенко и объявит на следующий день о присоединении к РФ. Как отметил эксперт, слияние двух стран поддержит 80% населения Белоруссии.

Ранее в понедельник сообщалось, что Лукашенко освистали на встрече с работниками минского завода.

ДЦ

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