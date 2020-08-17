Эксперт из Белоруссии предрек возможную гибель столкнувшегося с протестами Лукашенко
17 августа 2020, 16:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Александра Лукашенко, столкнувшегося с массовыми протестами после выборов президента, может ждать гибель. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил Кирилл Аверьянов-Минский, политолог из Белоруссии.
Согласно точке зрения специалиста, в долгосрочной перспективе дни Лукашенко на посту главы Белоруссии сочтены. В случае реализации худшего для себя сценария политик может добровольно уйти из жизни, предсказал Аверьянов-Минский. По его словам, Лукашенко не представляет своего существования без власти.
Ранее сообщалось, что политолог рассказал, куда может сбежать белорусский лидер, если его свергнут.
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