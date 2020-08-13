Стрелков предсказал возможное начало штурма Украиной ДНР и ЛНР осенью 2020-го

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13 августа 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины укрепляют свои позиции в зоне конфликта в Донбассе во время перемирия, что может говорить о подготовке Киева к штурму самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в разговоре с журналистами заявил Игорь Стрелков.

По словам бывшего командира ополченцев ДНР, ставшего собеседником интернет-издания URA.RU, наступление, как и оборона, «тоже всегда инженерно готовится». Согласно прогнозу Стрелкова, ВСУ могут начать операцию против республик осенью текущего года.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что предполагаемый сценарий возможного нового наступления Украины в Донбассе озвучил военный эксперт Владимир Орлов.