Озвучен предполагаемый сценарий возможного нового наступления ВСУ на республики Донбасса

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12 августа 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военный эксперт Владимир Орлов рассказал, каким может быть новое наступление Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался некоторое время назад в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

По словам Орлова, если Киев решится на проведение операции против республик, она будет во многом копировать сценарий 2014 года, когда ВСУ пытались отрезать ополченцев от Российской Федерации, пробив коридор. Кроме того, специалист ждет «рассекающих ударов украинских группировок между ДНР и ЛНР через Дебальцево».

«Также, возможно, киевские силовики попытаются оттеснить Народную милицию ЛНР от границы с Россией, начав наступление со стороны Станицы Луганской. Другие варианты на этом театре военных действий придумать сложно, так как он достаточно маленький», - добавил Владимир Орлов.

Ранее сообщалось, что эксперт предсказал тактику ополчения ДНР и ЛНР в случае нападения Украины.