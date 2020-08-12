Военный эксперт предсказал тактику сил ДНР и ЛНР в случае наступления Украины

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12 августа 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военный эксперт Владимир Орлов предсказал, какую тактику задействуют силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае наступления Украины. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в беседе с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

«Скорее всего, оборона Донбасса сведется к локальным очагам. Подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР оттянут к крупным агломерационным центрам. От них будет вестись оборона. Попыток любой ценой сдержать противника на равнинах не будет», - спрогнозировал Орлов.

Ранее сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, как спасти Украину от «разрыва в клочья».