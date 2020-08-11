Бывший депутат Верховной Рады назвал способ спасти Украину от «разрыва в клочья»

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11 августа 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Акция в поддержку украинского языка в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Украинскому государству грозит «разрыв в клочья». С соответствующим предупреждением в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, процитированного ресурсом «ПолитНавигатор», чтобы спасти страну от распада, необходимо сменить власть, приведя на руководящие посты «не аферистов». При этом Журавко считает, что самопровозглашенные республики Донбасса вернуть в состав Украины в любом случае не удастся.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналист Сергей Гармаш, представляющий Киев на переговорах по Донбассу, раскрыл планы Украины на ДНР и ЛНР.