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Представитель Киева на мирных переговорах озвучил планы Украины на ДНР и ЛНР

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель Киева на мирных переговорах озвучил планы Украины на ДНР и ЛНР
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Журналист Сергей Гармаш, представитель Киева на мирных переговорах по Донбассу, озвучил планы украинских властей на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет издание News Front, Гармаш отметил, что киевская сторона не будет предоставлять республикам особый статус. По словам журналиста, данный вопрос в настоящий момент «не актуален».

Также, как рассказал участник переговоров, Украина собирается разоружить Народную милицию ДНР и ЛНР. При этом за ее бойцами закрепят функцию патрулирования городов Донбасса, заявил Сергей Гармаш.

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ДЦ

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