Представитель Киева на мирных переговорах озвучил планы Украины на ДНР и ЛНР
10 августа 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]
Журналист Сергей Гармаш, представитель Киева на мирных переговорах по Донбассу, озвучил планы украинских властей на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.
Как пишет издание News Front, Гармаш отметил, что киевская сторона не будет предоставлять республикам особый статус. По словам журналиста, данный вопрос в настоящий момент «не актуален».
Также, как рассказал участник переговоров, Украина собирается разоружить Народную милицию ДНР и ЛНР. При этом за ее бойцами закрепят функцию патрулирования городов Донбасса, заявил Сергей Гармаш.
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