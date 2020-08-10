Представитель Киева на мирных переговорах озвучил планы Украины на ДНР и ЛНР

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10 августа 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Журналист Сергей Гармаш, представитель Киева на мирных переговорах по Донбассу, озвучил планы украинских властей на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет издание News Front, Гармаш отметил, что киевская сторона не будет предоставлять республикам особый статус. По словам журналиста, данный вопрос в настоящий момент «не актуален».

Также, как рассказал участник переговоров, Украина собирается разоружить Народную милицию ДНР и ЛНР. При этом за ее бойцами закрепят функцию патрулирования городов Донбасса, заявил Сергей Гармаш.

Ранее Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, поведал, почему украинские националисты не любят Крым и Донбасс.