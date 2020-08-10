Погребинский раскрыл причину нелюбви украинских националистов к Крыму и Донбассу
10 августа 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]
Михаил Погребинский, политический аналитик из Киева, раскрыл, почему украинские националисты не любят Крым и Донбасс. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.
По словам процитированного «ПолитЭкспертом» Погребинского, негативное отношение националистов к названным регионам исторически объясняется тем, что их жители никогда не поддерживали планы по превращению Украины в «большую Словакию». Данный проект, в частности, предполагает отказ от промышленности и размещение на территории страны американских военных объектов.
Ранее сообщалось, что киевский политолог рассказал, по какой причине Украина не стала воевать с Российской Федерацией за Крым в 2014 году.
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