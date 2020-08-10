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Украинский политолог Погребинский раскрыл причину сдачи Крыма России без войны

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политолог Погребинский раскрыл причину сдачи Крыма России без войны
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Михаил Погребинский, украинский политический эксперт, рассказал, почему Киев сдал Российской Федерации Крым без войны в 2014 году. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями СМИ.

По словам Погребинского, в период присоединения Крыма к России киевские власти получили «рекомендации из европейских столиц» о том, что воевать за полуостров не нужно. В Европе осознавали, что вооруженное столкновение с Россией обернется для Украины разгромом, процитировал аналитика «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько спрогнозировал, что Украина может повторить судьбу Грузии, разгромленной в 2008 году Москвой.

ДЦ

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