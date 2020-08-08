Политолог предрек Украине возможную судьбу разгромленной Россией в 2008-м Грузии

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8 августа 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина может повторить судьбу Грузии, которая была разгромлена Россией в 2008 году в рамках операции по принуждению к миру, состоявшейся после нападения Тбилиси на Южную Осетию. С соответствующим прогнозом выступил политолог Богдан Безпалько.

По словам специалиста, если украинская сторона по своей воле выйдет из минских договоренностей, она «не будет уже связана ничем, кроме опасения быть разбитой на поле боя». Повторение судьбы Грузии является реальным сценарием для Киева, отметил Безпалько.

Ранее сообщалось, что аналитик Михаил Чаплыга рассказал о трех «волнах» в текущем году, из-за которых «смоет» Украину.