Киевский аналитик поведал о трех «волнах» в 2020-м, из-за которых «смоет» Украину

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8 августа 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Акция протеста в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Михаил Чаплыга, киевский политический эксперт, рассказал о трех «волнах» в 2020 году, из-за которых будет «смыта» Украина. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание ФАН, Чаплыга назвал первой «волной» прошедшие в стране акции протеста, связанные с гибелью малого бизнеса из-за коронавирусных ограничений. Вторая «волна», согласно расчетам аналитика, придет в начале или середине октября и будет связана с региональными выборами. Третью «волну» - кризис государственности - Михаил Чаплыга ждет в конце ноября. В итоге Украина будет «смыта», предсказал политолог.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине раскрыли возможный план на случай провала мирных переговоров по Донбассу.