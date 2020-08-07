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Кравчук раскрыл возможный план Украины на случай провала переговоров по Донбассу

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Кравчук раскрыл возможный план Украины на случай провала переговоров по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Леонид Кравчук, представитель Киева на мирных переговорах по Донбассу, раскрыл вероятный план Украины на случай их провала. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Если мирный процесс окончательно зайдет в тупик, украинская сторона может выступить с инициативой о подписании новой редакции Будапештского меморандума 1994 года, отметил Кравчук. Данный документ, одобренный, в частности, руководством Соединенных Штатов, Российской Федерации и Великобритании, гарантировал Украине безопасность в обмен на ее отказ от ядерного арсенала, доставшегося стране от распавшегося Советского Союза.

Как информирует «Русская весна», Леонид Кравчук заявил, что к обновленному меморандуму могут присоединиться ФРГ, Польша и другие государства. Отредактированный документ должен содержать четкий механизм выполнения прописанных в нем принципов, уточнил представитель Киева на переговорах.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко назвал виновника развязывания боевых действий на территории Донбасса.

ДЦ

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