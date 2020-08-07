Лукашенко назвал виновника развязывания войны между Киевом и республиками Донбасса
7 августа 2020, 09:15[ «Аргументы Недели» ]
Александр Лукашенко рассказал, кто виноват в развязывании продолжающегося седьмой год вооруженного конфликта между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. По данному вопросу президент Белоруссии высказался в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, видео интервью размещено на YouTube.
Лукашенко возложил ответственность за начало противостояния на экс-президента Виктора Януковича. По мнению главы Белоруссии, Янукович после своего отстранения от власти в феврале 2014 года рассматривал Донбасс в качестве плацдарма для наступления с целью «снова сделать Украину Украиной».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Алексей Кочетков заявил о подготовке украинских неонацистов к нападению на ДНР и ЛНР, а также на российский Крым.
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