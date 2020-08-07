Озвучено возможное условие признания Россией восставших против Киева ДНР и ЛНР

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7 августа 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Названо вероятное условие признания Москвой независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, восставших против Киева весной 2014 года. По данному вопросу высказался Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте.

По словам Безпалько, ставшего собеседником отечественного интернет-издания «Украина.ру», власти РФ могут пойти на признание республик «в случае каких-то масштабных боевых действий». Также эксперт не исключил вариант, при котором Донецк и Луганск в будущем «попытаются» присоединиться к России.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине раскрыли возможный план на случай провала переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донбасса.