Озвучено возможное условие признания Россией восставших против Киева ДНР и ЛНР
7 августа 2020, 11:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Названо вероятное условие признания Москвой независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, восставших против Киева весной 2014 года. По данному вопросу высказался Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте.
По словам Безпалько, ставшего собеседником отечественного интернет-издания «Украина.ру», власти РФ могут пойти на признание республик «в случае каких-то масштабных боевых действий». Также эксперт не исключил вариант, при котором Донецк и Луганск в будущем «попытаются» присоединиться к России.
Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине раскрыли возможный план на случай провала переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донбасса.
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