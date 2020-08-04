Экс-депутат Верховной Рады призвал Россию начать партизанскую войну на Украине

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4 августа 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Участники акции возле Верховной Рады, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Российская Федерация должна по примеру Соединенных Штатов активно вмешаться во внутренние дела Украины. С соответствующим призывом выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, в настоящий момент на Украине нет силы, которая могла бы взять на себя ответственность за изменение ситуации в стране, поэтому помощь должна прийти извне. Журавко отметил, что Москва должна организовать партизанскую войну с целью уничтожения украинских неонацистов. Кроме того, необходимо проводить разъяснительную работу среди населения, полагает бывший депутат.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Владимир Орлов озвучил выгоду США от продолжения конфликта в Донбассе.