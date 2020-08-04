Экс-депутат Верховной Рады призвал Россию начать партизанскую войну на Украине
4 августа 2020, 15:55[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация должна по примеру Соединенных Штатов активно вмешаться во внутренние дела Украины. С соответствующим призывом выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.
По словам экс-парламентария, в настоящий момент на Украине нет силы, которая могла бы взять на себя ответственность за изменение ситуации в стране, поэтому помощь должна прийти извне. Журавко отметил, что Москва должна организовать партизанскую войну с целью уничтожения украинских неонацистов. Кроме того, необходимо проводить разъяснительную работу среди населения, полагает бывший депутат.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Владимир Орлов озвучил выгоду США от продолжения конфликта в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.