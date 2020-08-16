Лукашенко рассказал белорусам о войсках НАТО у границ страны и призвал «не губить» первого президента

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16 августа 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге в центре Минска и заявил, что войска НАТО уже собрались возле границ страны и «лязгают гусеницами».

«Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлёте в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ», - заявил Лукашенко.

Также действующий глава государства обратился к гражданам с призывом «не губить» первого президента страны, иначе это станет «началом конца». «Помните: загубите не Лукашенко, а первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он в ходе выступления.