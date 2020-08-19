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Зарубежный аналитик назвал возможный «смертельный удар» по Александру Лукашенко

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Зарубежный аналитик назвал возможный «смертельный удар» по Александру Лукашенко
Акция белорусской оппозиции, Cezary Kowalski / globallookpress.com

Начавшаяся некоторое время назад забастовка на предприятии «Беларуськалий» может стать «смертельным ударом» по президенту Александру Лукашенко. Об этом заявил Тим Эш, стратег компании по управлению активами BlueBay Asset Management.

Аналитика процитировала американская газета The Wall Street Journal. В материале издания отмечается, что, согласно сведениям компании Standard & Poor's, на «Беларуськалий» приходится 8,5% экспорта бывшей советской республики.

В Белоруссии после выборов главы государства, состоявшихся 9 августа, вспыхнули массовые акции протеста. Ранее в среду сообщалось, что политолог Андрей Суздальцев назвал радикальный вариант отстранения от власти Александра Лукашенко.

ДЦ

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