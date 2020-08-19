Политолог назвал радикальный сценарий отправки в отставку президента Лукашенко

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19 августа 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Участница акции белорусской оппозиции, Cezary Kowalski / globallookpress.com

Существует несколько сценариев отправки в отставку белорусского президента Александра Лукашенко, один из них является радикальным. Об этом рассказали эксперты, ставшие собеседниками журналистов.

Как отметил российский политолог Андрей Суздальцев, радикальный вариант развития событий в соседней стране – это силовое смещение Лукашенко оппозицией. По словам аналитика, данный сценарий может реализоваться, если глава государства откажется от передачи власти мирным путем.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Кирилл Аверьянов-Минский рассказал о том, что Александра Лукашенко могут отстранить от занимаемого им поста не в результате уличных акций, а по итогам элитного сговора.