Политолог назвал радикальный сценарий отправки в отставку президента Лукашенко
19 августа 2020, 10:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Существует несколько сценариев отправки в отставку белорусского президента Александра Лукашенко, один из них является радикальным. Об этом рассказали эксперты, ставшие собеседниками журналистов.
Как отметил российский политолог Андрей Суздальцев, радикальный вариант развития событий в соседней стране – это силовое смещение Лукашенко оппозицией. По словам аналитика, данный сценарий может реализоваться, если глава государства откажется от передачи власти мирным путем.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Кирилл Аверьянов-Минский рассказал о том, что Александра Лукашенко могут отстранить от занимаемого им поста не в результате уличных акций, а по итогам элитного сговора.
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