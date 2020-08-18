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Белорусский политолог назвал возможный сценарий отстранения от власти Лукашенко

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусский политолог назвал возможный сценарий отстранения от власти Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Александр Лукашенко может быть отстранен от власти не по итогам уличных протестных выступлений оппозиции, а в результате сговора в окружении главы государства. Об этом рассказал Кирилл Аверьянов-Минский, политический эксперт из Белоруссии.

По словам аналитика, если общереспубликанская забастовка на предприятиях пройдет в полноформатном режиме, белорусская элита убедится в том, что Лукашенко потерял свою социальную базу. В этом случае окружение президента принудит его уйти в отставку, отметил процитированный «ПолитНавигатором» Аверьянов-Минский. По его словам, при данном сценарии развития событий новым главой государства может стать Виктор Бабарико.

Ранее сообщалось, что политолог Валерий Соловей проинформировал о проблемах со здоровьем у Александра Лукашенко.

ДЦ

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