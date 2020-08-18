Белорусский политолог назвал возможный сценарий отстранения от власти Лукашенко
18 августа 2020, 14:34[ «Аргументы Недели» ]
Президент Александр Лукашенко может быть отстранен от власти не по итогам уличных протестных выступлений оппозиции, а в результате сговора в окружении главы государства. Об этом рассказал Кирилл Аверьянов-Минский, политический эксперт из Белоруссии.
По словам аналитика, если общереспубликанская забастовка на предприятиях пройдет в полноформатном режиме, белорусская элита убедится в том, что Лукашенко потерял свою социальную базу. В этом случае окружение президента принудит его уйти в отставку, отметил процитированный «ПолитНавигатором» Аверьянов-Минский. По его словам, при данном сценарии развития событий новым главой государства может стать Виктор Бабарико.
Ранее сообщалось, что политолог Валерий Соловей проинформировал о проблемах со здоровьем у Александра Лукашенко.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.